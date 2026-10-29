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Илияна Йотова попита Андрей Гюров какво е обещал на ДПС за подкрепата

Илияна Йотова попита Андрей Гюров какво е обещал на ДПС за подкрепата
АП/БТА

Подкрепиха ме„Колкото си по-убедителен и подготвен, толкова по-лесно можеш да намериш съюзници и да променяш политики. Това не е антиевропейска политика“, допълни президентът

Зад моята кандидатура застана най-голямата партия, Прогресивна България, застана и най-старата партия, БСП. Подкрепиха ме ВМРО, НДСВ и много широк инициативен комитет, в който има различни хора, някои от които дори не гласуват за споменатите партии. Направиха го, защото работя за България. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в ефира на БНТ по време на дебата й с Андрей Гюров.

Тя допълни обаче, че днес е видяла, че партии, подкрепящи опонента й, са поискали подкрепата на ДПС-Ново начало. „Чудя се какво им обещахте, г-н Гюров“, попитя тя.

По отношение на външната политика Йотова заяви, че „не приемам простия принцип, че ние не сме голяма сила“. По думите й „Ние сме равнопоставен член на ЕС, нашият глас е равен на останалите членки.  В нашата конституция пише, че президентът представлява България в международните отношения. Важно е да знаем как го прави, има ли самочувствие на лидер на една суверенна държава“, допълни тя.

Според нея всичко това трябва да се прави пречупено не през призмата на интереса на други страни или съюзи, а през призмата на нашия наицонален интерес. „Тази позиция е следствие на консенсуса на хората, които стоят зад институциите в страната“, аргументира се тя. По думите й е важна способността да търсиш съюзници в сюзите, в които членуваме.

„Ако на всичко казваш „да“, както десетилетие се случваше в България, тогава ти си просто безгласен. Тогава никой не обръща вниамние на българксата позиция“, добави тя.

Според нея времената са се променили – в Европа включително. „Колкото си по-убедителен и подготвен, толкова по-лесно можеш да намериш съюзници и да променяш политики. Това не е антиевропейска политика“, допълни Йотова.

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