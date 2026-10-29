БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България
Един от организаторите на протеста пред руското посолство настоя за изгонването на Елеонора Митрофанова и оставка на правителството
Гражданското сдружение БОЕЦ организира протест пред руското посолство в София под надслов "Стоп на руската агресия - Митрофанова вън!". Пред "Таралеж" Георги Георгиев от организацията отправи остри критики към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова.
"Идваме да дадем знак на нашите управляващи, че това безгръбначие, това позорно мълчание и страх, че не смеят да споменат дори името на агресора, обричат всички ни", заяви Георгиев.
Според него последните нападения срещу търговски кораби в Черно море показват необходимостта от по-категорична позиция на българските институции.
Основното искане на БОЕЦ е руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде обявена за персона нон грата и да напусне България.
Георгиев поиска и оставката на премиера Румен Радев.
"Оставката на Радев искаме от първия ден. Искахме импийчмънт още когато беше президент", заяви той.
Представителят на БОЕЦ отправи критики и към реакцията на институциите след предполагаемото нападение срещу инфраструктура на "Старлинк" край София, като постави под въпрос мерките за сигурност в района.
"Това правителство е позорно. Трябва да си ходи незабавно", заяви Георгиев.
Той обвини Радев и Йотова, че с политиката си вредят на международния авторитет на страната.
"Йотова и Радев опозориха България", заключи представителят на БОЕЦ.
Твърденията на организацията за руска отговорност за отделните инциденти остават нейна позиция, докато компетентните институции не установят извършителите.