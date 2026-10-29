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Катастрофа затвори пътя София - Варна край Лясковец

Катастрофа затвори пътя София - Варна край Лясковец
БТА

По предварителни данни сериозно е пострадал шофьорът на лекия автомобил, който е транспортиран незабавно за прегледи в Спешна помощ във Велико Търново

Главното трасе София – Варна е временно блокирано за движение заради тежък пътен инцидент с пострадал в района на разклона за Лясковец, информираха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирано по БТА. Сблъсъкът между лека кола и джип, дърпащ платформа, е станал около 16:00 часа.

По предварителни данни сериозно е пострадал шофьорът на лекия автомобил, който е транспортиран незабавно за прегледи в Спешна помощ във Велико Търново. На мястото има полицейски патрули, които пренасочват лекия трафик по алтернативно трасе през селата Добри дял и Мерданя.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) уточниха, че обходният маршрут не е подходящ за камиони и затова тежкотоварните автомобили изчакват на място до разчистването на платното.

Черната статистика в региона продължава да расте, след като само преди месец – на 27 септември – край Лясковец при друг тежък инцидент загина мотоциклетист.

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