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Военната прокуратура започна разследване за атаката срещу кораба край Калиакра

Военната прокуратура започна разследване за атаката срещу кораба край Калиакра

Досъдебното производство е за използване на забранени методи за водене на война. Предстоят разпити на спасените моряци и установяване на нанесените щети

Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за нападението с три морски дрона срещу контейнеровоза CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, край нос Калиакра.

Разследването е започнало на 29 октомври по чл. 415, ал. 1 от Наказателния кодекс, който се отнася до нарушения на правилата на международното право при водене на война.

Според прокуратурата има данни за нападение срещу търговски кораб, неговия екипаж и товар в нарушение на правилата за въоръжени конфликти по море. Като правно основание е посочен и Наръчникът от Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море.

Сигналът е подаден от Регионална служба "Военна полиция" – Варна, а разследването е възложено на военен следовател от София.

Започват разпити на спасените моряци

Прокуратурата е разпоредила незабавни разпити на оцелелите членове на екипажа, тъй като те са чуждестранни граждани и пребивават временно в България.

Разследващите ще установяват собствеността на кораба, маршрута му, вида на превозвания товар и пълния размер на причинените щети.

Припомняме, че в сряда, 28 октомври, контейнеровозът беше атакуван от три надводни дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра, извън българските териториални води.

Всички 18 моряци бяха спасени при операция с участието на Военноморските сили.

По последна информация плавателният съд е потънал след нанесените поражения.

Образуването на досъдебното производство не означава, че извършителите на нападението вече са установени.

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