Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

Френският президент Еманюел Макрон обвини крайнодесните политици, включително партията „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, в подклаждане на „атмосфера на расизъм“ в цяла Франция. Реакцията му идва дни след убийство по расистки подбуди в парижко предградие, предава Ройтерс.

Нападението, при което един човек загина, а седем бяха ранени, отприщи остри дебати за расизма във френската политика и медии. Страната се намира в състояние на дълбоко социално напрежение само няколко месеца преди предстоящите президентски избори.

„Има политически движения, които доведоха до... един вид отпадане на задръжките в говоренето, до повсеместен расизъм“, заяви Макрон в обширно интервю за ютуб инфлуенсъра Юго Декрипт. Държавният глава посочи директно като отговорни „Национален сбор“ и близките до тях кръгове. Твърдението му обаче беше незабавно отхвърлено от антиимиграционната партия, която в момента води в социологическите проучвания.

„Макрон управлява Франция през последните девет години. Именно по негово време антисемитизмът, хомофобията и омразата се разпространиха в страната. Той е виновният“, репликира депутатът от „Национален сбор“ Жан-Филип Танги пред телевизия TF1.

Френските политици от целия спектър си размениха взаимни обвинения в расизъм след убийството на 26-годишния Пенго Босио Уанги в Трап – мултикултурен град на 20 километра югозападно от Париж.

От антитерористичната прокуратура съобщиха, че 39-годишният заподозрян (идентифициран като Кевин Т.) е признал по време на разпитите, че е търсил жертви с „африкански или мюсюлмански профил“. Сред личните му вещи са открити копие от книгата на Хитлер „Моята борба“ и стикери на „Национален сбор“, въпреки че самият той твърди, че не подкрепя конкретна партия.

Напрежението се покачи и след като сенаторът от крайната десница Едуиж Диас защити думите на партийния лидер Жордан Бардела, който през 2021 г. нарече Трап „мини ислямска държава“, заявявайки, че в това описание няма нищо нередно.

„Можем да говорим за токсичен климат, в който определени хора постоянно биват представяни като подозрителни или нелегитимни. Думите имат тежест“, коментира Зинеб Алами, адвокат на бащата на убития младеж.