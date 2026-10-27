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Студентските лидери отхвърлиха отстъпките на Макрон

Студентските лидери отхвърлиха отстъпките на Макрон
АП/БТА

„Не всички наши искания бяха изпълнени. Ще продължим толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Луи Летублон, един из представителите на гимназистите

Френските студентски лидери се зарекоха да продължат с протестите въпреки отстъпките на правителството в сферата на образованието, поддържайки натиска върху президента Еманюел Макрон, съобщава Ройтерс.

Отстъпките на изпълнителната власт включват ангажимент за ограничаване на размера на някои паралелки в гимназиите, 4 милиарда евро (4,5 милиарда долара) заеми за реновиране на училища и замяна до 2028 г. на системата за прием в университетите, която студентите смятат за социално несправедлива.

 „Не всички наши искания бяха изпълнени. Ще продължим толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Луи Летублон, един из представителите на гимназистите, след като той и колегите му студентски лидери излязоха от среща с правителствени служители в Париж.

Протестите, които се разшириха извън образованието, привличайки синдикати и активисти на „жълтите жилетки“, известни със своите жилетки с висока видимост, представляват изпитание за правителството на малцинството на Макрон. То има малко възможности да излезе от безредиците чрез харчене, тъй като националният дълг наближава 120% от БВП, докато сътресенията засилват подкрепата за крайнодесния фаворит Марин Льо Пен преди президентските избори догодина.

Пакетът включваше 1 милиард евро инвестиции в университетски кампуси; стъпка за увеличаване на студентските стипендии съобразно инфлацията; и разкриване на още 15 000 места във висшето образование за студенти.

„Ясно е, че трябва да облекчим натиска, който се усеща в образователната система“, каза министърът на образованието Едуар Жефре на пресконференция. Нямаше обща цифра за това колко финансиране ще изисква пакетът. Големите нужди от заеми вече усложняват усилията за съгласуване на бюджета за следващата година.

Протестите, първоначално предизвикани от недоволството на студентите, не показват признаци на отслабване, след като насилието преди девет дни обхвана десетки градове, което доведе до опасения, че държавата е загубила контрол над улиците. По-рано Макрон призна, че е вероятно да има още безредици този уикенд преди по-големия общонационален ден на протести, насрочен за 5 ноември.

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