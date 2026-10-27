До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"
Подобни инциденти има и в други европейски държави
До 12 години затвор заплашват двамата 19-годишни младежи, обвинени за палежа на антени на Starlink край София. Те вече са задържани в германския град Дуисбург, а българските власти очакват тяхното екстрадиране.
При пожара на 9 октомври край село Плана бяха засегнати осем антени, три от които – напълно унищожени. Според разследващите двамата са пристигнали у нас като туристи, с автомобил с германска регистрация, и са напуснали страната през граничния пункт „Калотина“ само часове след палежа, предаде Нова тв.
Подобни инциденти има и в други европейски държави, например в Полша, но засега няма доказана връзка между отделните атаки.