Двама са задържани за палежа на антени на Starlink край София

Двама души са задържани във връзка с умишления палеж на антени, обслужващи системата Starlink на Илон Мъск в секретен обект край София, съобщава Faktor.bg, позовавайки се на свои източници в държавното обвинение.

Според информацията задържаните са на 20 и 21 години и притежават германски паспорти. Медията твърди, че те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата".

Палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври в обект в района на село Плана край София. По информация на Faktor.bg 11 антени са били умишлено подпалени и напълно унищожени. На записи от охранителни камери са били засечени две маскирани лица.

За инцидента първоначално съобщи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Междувременно премиерът Румен Радев потвърди, че се води разследване за предполагаем умишлен палеж, като призова да се изчакат резултатите от него.

Според Faktor.bg се проверява и възможността случаят край София да има връзка с палеж на наземна станция на Starlink в Полша. По този случай в Германия са задържани двама турски граждани по искане на полските служби.

Към момента няма публично потвърждение от българските институции, че задържаните край София са част от по-голяма организирана група или че действат по поръчка на чужда държава. Тези версии остават предмет на разследване.