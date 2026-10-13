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Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

Апаратите „Рассвет“ губят височина, след като не успели да се издигнат до работната си орбита. Ако двигателите им не бъдат задействани, може да изгорят в атмосферата през следващите седмици или месеци.

Два руски спътника от системата за сателитен интернет „Рассвет“ губят височина и са застрашени от навлизане в земната атмосфера. Апаратите с номера 17 и 23 са част от втората партида на проекта, разработван от руската компания „Бюро 1440“ като конкурент на американската мрежа Starlink.

Според данните от публичните системи за проследяване двата спътника са останали на ниска околоземна орбита, вместо да достигнат планираната височина. Апарат № 17, с каталожен номер NORAD 100083, е регистриран на орбита с височина от няколкостотин километра, като измерванията варират според момента на наблюдение.

Спътниците са изстреляни на 19 юли 2026 г. от космодрума Плесецк с ракета „Союз-2.1б“. Първоначално компанията съобщила, че апаратите са се отделили успешно от ракетата и са установили връзка с наземния център за управление.

Впоследствие обаче проследяването показало, че част от тях не успяват да повишат орбитата си. Ако не бъде възстановена възможността за корекция на траекторията, атмосферното съпротивление постепенно ще ги свали към по-плътните слоеве на атмосферата, където се очаква да изгорят.

Неуспех и при първата партида

Това не е първият проблем за руската интернет мрежа. Още при първата партида спътници, изстреляна на 23 март 2026 г., един от апаратите не успял да повиши орбитата си и впоследствие навлязъл в атмосферата.

Втората партида включва 16 спътника. Докато част от тях започнали да се издигат, други останали на значително по-ниска височина. Сателитните каталози потвърждават наличието на апаратите с номера 17 и 23 и проследяват орбитите им.

Към момента няма публично потвърдено обяснение от компанията за причините за проблемите с двата апарата. Не е ясно и дали двигателите им могат да бъдат задействани отново.

Русия изостава в космическата надпревара за интернет

„Рассвет“ е руският опит за изграждане на сателитна интернет мрежа по подобие на Starlink на Илон Мъск. Проектът трябва да осигури широколентов достъп до интернет чрез голям брой спътници в ниска околоземна орбита.

Плановете предвиждат над 250 спътника до 2027 г., когато трябва да започне търговската услуга, и разширяване на съзвездието до около 900 апарата до 2035 г.

Проблемите с издигането на част от спътниците обаче поставят под въпрос темпото на развитие на проекта. За изграждането на подобна мрежа са необходими не само успешни изстрелвания, но и надеждни двигателни системи, които да осигуряват достигането и поддържането на целевата орбита.

Засега не е обявено дали графикът за изграждане на „Рассвет“ ще бъде променен заради загубените апарати.

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