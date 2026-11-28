Лацио записа нова важна победа в Серия А, след като надделя с 2:1 при гостуването си на Торино в двубой от 13-ия кръг на италианското първенство. Така футболистите на Дженаро Гатузо затвърдиха отличната си форма и запазиха лидерската позиция в класирането с 35 точки. Градският съперник Рома има 5 по-малко, но тепърва ще играе срещу Монца в неделя.

Ултрасите на Лацио прекъсват бойкота за мача с Аталанта

„Орлите“ решиха до голяма степен изхода на срещата още преди почивката, когато реализираха две попадения в рамките на само две минути. Оливер Провстгор откри резултата в 42-рата минута. Защитникът се възползва от отлично центриране на Матия Дзакани от корнер и с глава изпрати топката във вратата на домакините.

Само 120 секунди по-късно Густав Исаксен удвои преднината на римляните. Датчанинът се възползва от добрата ситуация пред себе си и направи задачата на Торино изключително трудна.

След почивката домакините опитаха да се върнат в двубоя и успяха да намалят изоставането си. Че Адамс се разписа в 62-рата минута, връщайки интригата в срещата. Торино потърси изравнителното попадение в оставащото време, но Лацио запази преднината си и си тръгна с трите точки от Северна Италия.

В следващия кръг „орлите“ ще имат ново сериозно изпитание, тъй като приемат Аталанта на 6 декември. Торино пък ще търси прекъсване на негативната си серия при гостуването на Дженоа.