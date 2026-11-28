Шалке 04 преживя един от най-срамните моменти в историята си, след като допусна катастрофална загуба с 1:8 при гостуването си на Падерборн в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата. Домакините сътвориха истинско голово шоу и записаха най-голямата победа в историята си в германския елит.

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Падерборн не остави никакви съмнения в превъзходството си и още преди почивката поведе с 3:0. Яно тер Хорст откри резултата в 21-вата минута, а Стефано Марино се разписа два пъти - в 39-ата и в добавеното време на първата част.

След почивката разгромът придоби още по-големи размери. Щефен Тигес покачи на 4:0 в 55-ата минута, а само две минути по-късно Марино оформи своя хеттрик с петото попадение във вратата на Лорис Кариус.

Шалке все пак стигна до почетен гол чрез Адил Аушиш в 59-ата минута, но това по никакъв начин не промени развоя на срещата. Дениз Цайтлер направи 6:1 в 73-ата минута, Габриел Видович реализира дузпа за 7:1 в 85-ата, а Феликс Гьоце оформи крайното 8:1 в шестата минута на добавеното време.

Поражението е особено болезнено за Шалке, който е в сериозна криза и продължава негативната си серия. Тимът на Мирон Муслич не успя да намери отговор на атаките на съперника, а завръщането на ветерана Един Джеко сред титулярите не помогна.

Разгромът идва и в изключително неподходящ момент за „кралскосините“, които само след седмица трябва да се изправят срещу големия си съперник Борусия Дортмунд в дербито на Рур.

За Падерборн обаче 28 ноември 2026 година ще остане паметна дата. С победата с 8:1 клубът записа най-убедителния си успех в историята си в Бундеслигата