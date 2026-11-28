Манчестър Юнайтед претърпя унизително поражение с 0:4 от Брентфорд на „Олд Трафорд“ в двубой от 12-ия кръг на Висшата лига. Дебютът на Маурисио Почетино пред собствена публика се превърна в кошмар, след като „червените дяволи“ бяха надиграни категорично и продължиха негативната си серия в първенството.

Калъм Уилсън отбеляза два гола още преди почивката, а след това Кристофър Айер и Кевин Шаде оформиха разгрома. Феновете на домакините изпратиха футболистите с освирквания още на почивката, когато резултатът вече беше 0:2.

„Червените дяволи" могат да завършат 12-ия кръг във Висшата лига на последно място. Това ще се случи, ако утре Кристъл Палас победи Хъл Сити като домакин.

Уилсън нанесе първите два удара

Брентфорд поведе в 19-ата минута, когато Уилсън се възползва от пространство в наказателното поле и преодоля Сенe Ламенс. В 32-рата минута нападателят отново беше на точното място, за да завърши атака, започната с подаване на Микел Дамсгор и асистенция на Данго Уатара.

Така гостите се оттеглиха на почивката с комфортен аванс, докато Почетино трябваше да търси спешно решение на проблемите в защитата. Манчестър Юнайтед постави и нежелан рекорд - допусна поне по два гола в шест поредни полувремена от Висшата лига.

Брентфорд довърши домакините след почивката

През второто полувреме Юнайтед опита да се върне в мача, но така и не успя да намери път към гола. Удар на Юри Тилеманс срещна напречната греда, а Хари Магуайър също имаше възможност да се разпише, но защитник на Брентфорд изчисти топката от голлинията.

В 82-рата минута Кристофър Айер сложи край на интригата с попадение след корнер. В добавеното време Кевин Шаде се възползва от подаване на Майкъл Кайоде и оформи крайното 4:0.

Кризата на „Олд Трафорд“ се задълбочава

Поражението е сериозен удар за Почетино, който все още търси първата си победа начело на Манчестър Юнайтед. Отборът не е печелил в първенството от август и продължава да се намира в опасната зона на класирането.

Брентфорд, от своя страна, затвърди отличната си форма след победата с 4:0 над Евертън в предишния кръг. „Пчеличките“ показаха, че могат да бъдат изключително опасни и като гости, а триумфът на „Олд Трафорд“ е един от най-впечатляващите им резултати през сезона