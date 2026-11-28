България може да започне собствено разследване на нападенията над привържениците на "Левски“ в Марсилия. Това заяви пред NOVA NEWS членът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота Таня Радуловска.

По думите ѝ, ако френските власти също образуват наказателни производства, ще трябва да бъде решено в коя държава да се проведат съдебните процеси.

"Българската държава е длъжна да защитава българските граждани винаги когато те са пострадали от посегателства, където и по света да се случва това“, заяви Радуловска.

Тя допълни, че няма причина подобни производства да бъдат задочни и че българските власти могат да започнат разследвания на посегателствата срещу телесната неприкосновеност на българските граждани.

Радуловска коментира и процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС, като я определи като най-публичната, провеждана досега от Народното събрание.

"Надявам се, че всички избрани от парламентарната квота представители могат да бъдат еднакво дистанцирани от политическите сили, които са ги предложили“, посочи тя.

Според Радуловска изискването за квалифицирано мнозинство от 160 гласа при избора на членовете от парламентарната квота е гаранция за по-широка подкрепа на кандидатите.

По отношение на евентуални зависимости сред новоизбраните членове на ВСС тя заяви, че на този етап е трудно да бъде направена подобна преценка, но в съдебната система протичат процеси на прегрупиране.

"Досегашният състав на ВСС не намери сили и воля да разкрие кои са тези представители на съдебната власт, които са били обвързани с кръговете, действащи в съдебната система и създаващи системи за паралелно правосъдие“, коментира Радуловска.