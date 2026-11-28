Мароканският нападател Ясир Забири се превърна в едно от най-обсъжданите имена в испанския футбол. 21-годишният талант прави впечатляващ сезон с екипа на новака Сантандер. Нападателят има 12 гола от 14 мача в Ла Лига, което го постави в орбитата на Кристиано Роналдо.

Петкратният носител на „Златната топка" също започна с 12 гола от 14 мача в дебютния си сезон в Испания с екипа на Реал Мадрид (2009/10). Впоследствие мощният старт е повторен от Джуд Белингам (2023/24), но Забири достигна тези числа с екипа на скромния Сантандер.

Статистиката показва, че само няколко футболни легенди са започвали по-силно от Забири в елита на Испания. Роберт Левандовски, Ромарио и бразилецът Роналдо реализират 13 гола в първите си 14 мача за Барселона. №1 обаче остава италианецът Кристиан Виери с 14 гола от 14 мача за Атлетико Мадрид през сезон 1997/98.

Любопитното е, е Ясир Забири дори не е собственост на Сантандер. Мароканецът игреа под наем в клуба от френския Рен.