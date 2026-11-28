Състезателката по художествена гимнастика Алина Харнаско сложи край на спортната си кариера на 25-годишна възраст. Бронзовата медалистка от олимпийските игри в Токио 2020 участва за последно на световното първенство във Франкфурт, където завърши девета в многобоя.

Световната гимнастика промени правилата за Русия и Беларус

Най-големият успех в кариерата на Харнаско дойде през 2021 година. На олимпийските игри в Токио тя спечели бронзов медал в индивидуалния многобой, а няколко месеца по-късно направи впечатляващо представяне на световното първенство в Китакюшу. Там стана световна шампионка на лента, взе сребро в многобоя и на обръч, а към тях добави бронз на топка и в отборното класиране.

Последните й отличия дойдоха в България

Харнаско остави сериозна следа и в състезанията на българска земя. През 2025 г. тя спечели сребро на топка на Световната купа в София, а през 2026 г. добави сребърно отличие на лента в столицата.

На европейското първенство във Варна през май 2026 г. беларуската състезателка завърши четвърта в многобоя и спечели сребърен медал на обръч. Това се оказа последното й отличие от континентален шампионат.

След оттеглянето си 25-годишната гимнастичка ще продължи да бъде свързана със спорта. Тя ще поеме ролята на посланик на Беларуската федерация по гимнастика и ще работи за популяризирането на художествената гимнастика в родината си.