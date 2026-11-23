Аталанта и Интер завършиха наравно 4:4 в спиращ дъха двубой от 12-ия кръг на Серия А. "Нерадзурите" на два пъти имаха аванс от две попадения, но не успяха да го задържат.

Гостите поведоха в 16-ата минута, след като Франческо Пио Еспозито реагира най-бързо при отбит удар и вкара за 0:1. В 33-ата минута отново той се разписа след подаване на Федерико Димарко.

Аталанта реагира и две минути по-късно намали изоставането си чрез Елиф Елмас.

В 52-ата минута Пио Еспозито оформи своя хеттрик. Нападателят се разписа с удар с десния крак след подаване на Маркюс Тюрам.

В 72-ата минута Шарл де Кетеларе върна интригата в мача, след като се разписа с глава след центриране от ъглов удар на Никола Залевски. Четири минути след това Интер получи дузпа за игра с ръка на Давиде Дзапакоста, а Петър Сучич реализира отсъдения наказателен удар.

В 80-та минута Де Кетеларе отново върна своя отбор в срещата. Аталанта стигна до равенството в добавеното време на двубоя. Домакините получиха дузпа за игра с ръка на Алесандро Бастони, а Франк Кесие оформи крайното 4:4.

Интер остава на трето място във временното класиране с 29 точки, докато Аталанта е едва 12-и с 15 точки.