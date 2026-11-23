Най-малко 12 души са загинали при руски въздушни удари в Киевска област, като девет от жертвите са загубили живота си при частичното разрушаване на жилищна сграда. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на последните данни на местните власти.

На фона на атаките днес в Брюксел предстои среща на НАТО, на която ще бъдат обсъдени войната в Украйна и отражението ѝ върху сигурността в Европа. През последните шест месеца Русия засили нападенията срещу украинската столица, а опасенията са, че предстоящата зима може да се окаже най-тежката от началото на войната, отбелязва АФП.

Една от най-тежките атаки е извършена през нощта срещу неделя в село Димер, разположено на около 45 километра от Киев. При удара по пететажен жилищен блок част от сградата се е срутила, а броят на загиналите постепенно е нараснал до девет.

Спасителни екипи са претърсвали останките на сградата в опит да открият оцелели. Ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи в „Телеграм“, че издирвателните действия продължават. По думите му изпод развалините са били спасени живи дете и 79-годишна жена.

При отделна атака в Бучански район руски удар по супермаркет е отнел живота на двама души, а други осем са били ранени, съобщи още Ткаченко.

Още една жертва е регистрирана при нападение срещу жилищна сграда в района на Била Церква, югозападно от Киев. Четирима обитатели на сградата са получили наранявания.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец призова международната общност да реагира на нападенията. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той настоя Русия да понесе отговорност и призова за незабавни действия за прекратяване на убийствата на цивилни граждани.