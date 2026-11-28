Джордж Ръсел поднесе изненада в квалификацията за Гран При на Катар във Формула 1, след като успя да изпревари съотборника си в Мерцедес Кими Антонели и да спечели полпозишъна за неделното състезание на пистата „Лусаил“. Британецът записа най-добро време от 1:21.695 минути и победи италианския си съотборник с едва 0.128 секунди. Успехът му е още по-впечатляващ предвид факта, че Антонели доминираше в свободните тренировки и беше най-бърз във всичките три сесии преди квалификацията.

В Мерцедес не са притеснени от слуховете за Антонели и Ферари

Мерцедес затвърди отличната си форма, като двата болида на германския тим окупираха първата редица. Ръсел обаче успя да направи най-важната крачка в решителния момент и да си осигури отлична позиция за старта.

Изненадата дойде в момент, в който изглеждаше, че Антонели ще продължи пълната си доминация през уикенда. Младият италианец беше най-бърз в първата, втората и третата свободна тренировка, но не успя да пренесе това превъзходство в решителната квалификационна сесия.

Особено любопитен момент настъпи в края на Q3, когато Антонели попита по радиото защо е бил изпратен първи на пистата. Италианецът остана видимо недоволен от стратегията на отбора, а в крайна сметка не успя да си върне първото място. Нито един от двамата пилоти на Мерцедес не подобри времето си при последните опити.

Трети се нареди Ландо Норис с Макларън, който изостана от Ръсел и Антонели. Неговият съотборник Оскар Пиастри остана четвърти. Изненадата в челото беше Исак Хаджар, който завърши пети и изпревари Макс Верстапен. Пилотът на Ред Бул трябваше да се задоволи с шестата позиция.

Шарл Льоклер зае седмото място, следван от Арвид Линдблад, който се вклини между двата болида на Ферари. Люис Хамилтън остана девети, а Лиам Лоусън допълни първата десетка.