Най-важното от България на 28.11.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
Военнотранспортен самолет "Спартан" излетя от летище "Васил Левски" - София, за да транспортира до България пострадалите при нападенията над привърженици на "Левски" в Марсилия.
Полетът се изпълнява по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Самолетът е от състава на Военновъздушните сили и изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София. На борда му има медицински екип от Военномедицинска академия (ВМА), съставен от лекар и медицинска сестра.
Очаква се с военния самолет да бъдат транспортирани трима пострадали българи, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.
Във връзка с установените данни за физическо и психическо насилие над непълнолетни във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) "Христо Ботев" в с. Подем омбудсманът Велислава Делчева сезира Окръжната прокуратура в Плевен, съобщиха от институцията на омбудсмана.
Сигналът е подаден след внезапната проверка, извършена на 25 ноември 2026 г. от екип на омбудсмана в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ). При нея са установени изключително тревожни данни за упражнявано насилие над деца.
Омбудсманът е уведомил за резултатите от проверката и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е част от системата на министерството.
Велислава Делчева настоява децата, станали жертва на насилие, да бъдат изведени незабавно от интерната и преместени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица, за да се гарантират тяхната безопасност и защитата им от нови посегателства.
Земеделски производители от община Генерал Тошево излязоха на протест с тежка техника срещу инвестиционно предложение за добив на природен газ от находище "Спасово" в блок "Добрич". Демонстрацията е организирана от Асоциацията на българските зърнопроизводители - 2006.
Около 9:00 часа трактори и друга земеделска техника започнаха да се събират в района на железопътната гара в Генерал Тошево. Впоследствие протестиращите затвориха изхода на града към Добрич.
Колоната от трактори и автомобили, дълга няколко километра, се придвижи до сградата на общината, където в 11:00 часа започна последното обществено обсъждане на инвестиционното предложение.
Проектът на "Регионална газова компания" ЕАД предвижда разработване на газовото находище "Спасово" в четири участъка - "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток".
Земеделските производители изразяват сериозни опасения за възможното въздействие на добивните дейности върху плодородните почви и подземните водни ресурси в Добруджа.
Обилни снеговалежи, силен вятър, прекъсвания на електрозахранването и усложнена пътна обстановка белязаха последната събота на ноември в България. Десетки населени места останаха без ток, а снегопочистващите екипи работят по засегнатите пътни участъци.
Най-сериозни проблеми с електрозахранването са съобщени в областите Ловеч и Габрово, докато условията за движение през прохода "Шипка“ са силно затруднени.