Военнотранспортен самолет "Спартан" излетя от летище "Васил Левски" - София, за да транспортира до България пострадалите при нападенията над привърженици на "Левски" в Марсилия.

Полетът се изпълнява по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Самолетът е от състава на Военновъздушните сили и изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София. На борда му има медицински екип от Военномедицинска академия (ВМА), съставен от лекар и медицинска сестра.

Очаква се с военния самолет да бъдат транспортирани трима пострадали българи, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.

Във връзка с установените данни за физическо и психическо насилие над непълнолетни във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) "Христо Ботев" в с. Подем омбудсманът Велислава Делчева сезира Окръжната прокуратура в Плевен, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Сигналът е подаден след внезапната проверка, извършена на 25 ноември 2026 г. от екип на омбудсмана в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ). При нея са установени изключително тревожни данни за упражнявано насилие над деца.

Омбудсманът е уведомил за резултатите от проверката и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е част от системата на министерството.

Велислава Делчева настоява децата, станали жертва на насилие, да бъдат изведени незабавно от интерната и преместени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица, за да се гарантират тяхната безопасност и защитата им от нови посегателства.

Земеделски производители от община Генерал Тошево излязоха на протест с тежка техника срещу инвестиционно предложение за добив на природен газ от находище "Спасово" в блок "Добрич". Демонстрацията е организирана от Асоциацията на българските зърнопроизводители - 2006.

Около 9:00 часа трактори и друга земеделска техника започнаха да се събират в района на железопътната гара в Генерал Тошево. Впоследствие протестиращите затвориха изхода на града към Добрич.

Колоната от трактори и автомобили, дълга няколко километра, се придвижи до сградата на общината, където в 11:00 часа започна последното обществено обсъждане на инвестиционното предложение.

Проектът на "Регионална газова компания" ЕАД предвижда разработване на газовото находище "Спасово" в четири участъка - "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток".

Земеделските производители изразяват сериозни опасения за възможното въздействие на добивните дейности върху плодородните почви и подземните водни ресурси в Добруджа.

Обилни снеговалежи, силен вятър, прекъсвания на електрозахранването и усложнена пътна обстановка белязаха последната събота на ноември в България. Десетки населени места останаха без ток, а снегопочистващите екипи работят по засегнатите пътни участъци.

Най-сериозни проблеми с електрозахранването са съобщени в областите Ловеч и Габрово, докато условията за движение през прохода "Шипка“ са силно затруднени.

София: Снегопочистващи екипи са на терен

Ботевград - Мездра: Ограничено движение на тежкотоварни автомобили

Ловеч: Аварии в седем от осемте общини

Габрово: Пет села без електричество

Проходът "Шипка“: Обилен сняг и ураганен вятър

Русе: Обилен снеговалеж и намалена видимост

Търговище: Пет машини обработват пътищата

Добрич: Очаква се влошаване на метеорологичната обстановка

Разградско: Катастрофа и предупреждение чрез BG-Alert