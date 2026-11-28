Земеделски производители от община Генерал Тошево излязоха на протест с тежка техника срещу инвестиционно предложение за добив на природен газ от находище "Спасово" в блок "Добрич". Демонстрацията е организирана от Асоциацията на българските зърнопроизводители - 2006.

Около 9:00 часа трактори и друга земеделска техника започнаха да се събират в района на железопътната гара в Генерал Тошево. Впоследствие протестиращите затвориха изхода на града към Добрич.

Колоната от трактори и автомобили, дълга няколко километра, се придвижи до сградата на общината, където в 11:00 часа започна последното обществено обсъждане на инвестиционното предложение.

Проектът на "Регионална газова компания" ЕАД предвижда разработване на газовото находище "Спасово" в четири участъка - "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток".

Земеделските производители изразяват сериозни опасения за възможното въздействие на добивните дейности върху плодородните почви и подземните водни ресурси в Добруджа.

Според протестиращите опазването на земеделските земи и водите трябва да бъде основен приоритет при вземането на решение за бъдещето на проекта.

Днешното обществено обсъждане е последното от предвидените за инвестиционното предложение. Очаква се в рамките на процедурата да бъдат разгледани позициите и възраженията на заинтересованите страни.