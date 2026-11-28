Най-авторитетната френска спортна медия "Екип" прогнозира много сурово наказание за Олимпик Марсилия след побоищата срещу фенове на Левски на "Стад Велодром" в четвъртък вечер в мача между двата отбора от Лига Европа.

Изданието посочва, че в УЕФА ще се съобразят с политическите реакции на вандалските прояви.

Както е известно, почти всички политически партии в България осъдиха инцидентите, същото направиха и повечето институции - президент, парламент, министерства. Френският президент Еманюел Макрон се извини за варварската атака срещу българските запалянковци. Макрон и Радев се срещнаха на заседанието на Европейския съвет. "Макрон осъди най-категорично актовете на насилие спрямо привържениците на Левски и увери, че те няма да останат ненаказани", се казва в официалното писмо на френското посолство в България.

От Левски вече предприеха необходимата юридическа офанзива срещу френския клуб. "Сините" настояват за служебна победа с 3:0, като освен това Марсилия да бъде изваден от европейските клубни турнири.

В официалната жалба са формулирани пет конкретни искания. Столичани предлагат още алтернативен вариант анулиране на резултата и преиграване на срещата на неутрален терен и/или пред празни трибуни.

„Сините“ настояват още таксата за подаване на протеста да им бъде възстановена, а всички разноски по производството да бъдат поети от френския клуб.