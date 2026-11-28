През последните 24 часа пожарните служби в страната са ликвидирали общо 61 пожара, като при един от инцидентите има пострадал. Това става ясно от информация, публикувана на сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Общо 108 сигнала за произшествия са наложили намесата на пожарникарите.

От възникналите пожари 20 са причинили материални щети, сред които шест инцидента в жилищни сгради. При други 41 пожара не са нанесени материални щети.

Екипите са участвали и в 43 спасителни и помощни операции. Тринадесет от тях са били свързани с катастрофи с транспортни средства.

През денонощието са постъпили и четири фалшиви сигнала.