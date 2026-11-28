61 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е пострадал
Общо 108 сигнала са наложили намесата на пожарните екипи
През последните 24 часа пожарните служби в страната са ликвидирали общо 61 пожара, като при един от инцидентите има пострадал. Това става ясно от информация, публикувана на сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Общо 108 сигнала за произшествия са наложили намесата на пожарникарите.
От възникналите пожари 20 са причинили материални щети, сред които шест инцидента в жилищни сгради. При други 41 пожара не са нанесени материални щети.
Екипите са участвали и в 43 спасителни и помощни операции. Тринадесет от тях са били свързани с катастрофи с транспортни средства.
През денонощието са постъпили и четири фалшиви сигнала.