Във връзка с установените данни за физическо и психическо насилие над непълнолетни във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) „Христо Ботев“ в с. Подем омбудсманът Велислава Делчева сезира Окръжната прокуратура в Плевен, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Сигналът е подаден след внезапната проверка, извършена на 25 ноември 2026 г. от екип на омбудсмана в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ). При нея са установени изключително тревожни данни за упражнявано насилие над деца.

Омбудсманът е уведомил за резултатите от проверката и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е част от системата на министерството.

Велислава Делчева настоява децата, станали жертва на насилие, да бъдат изведени незабавно от интерната и преместени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица, за да се гарантират тяхната безопасност и защитата им от нови посегателства.

След сигнала на омбудсмана на 27 ноември Районната прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство за изтезание на непълнолетно лице, намиращо се под чужди грижи или възпитание. Разследването е започнало при условията на неотложност, като първото извършено процесуално действие е разпит на свидетел.

В рамките на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествието, при който са иззети вещи, свързани със случая.

Извършено е освидетелстване на две непълнолетни лица, а за изясняване на обстоятелствата около предполагаемото насилие са назначени и медицински експертизи.