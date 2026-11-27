Левски обяви, че ще подаде официална жалба заради бруталното насилие над привържениците на отбора в Марсилия. „Сините“ излязоха с емоционална позиция след ужасяващите сцени на стадион „Велодром“, като обявиха, че ще използват всички възможни правни и дисциплинарни механизми, за да бъдат установени и наказани виновните.

„Левски ще подаде официална жалба и ще използва всички налични правни и дисциплинарни механизми, настоявайки за установяване и подвеждане под наказателна отговорност на виновните, както и за налагането на съответните дисциплинарни санкции", пишат в позиция „сините".

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От клуба насочиха сериозни критики към френските власти и Марсилия, които според тях са носили отговорност за сигурността на българските привърженици, но не са изпълнили задълженията си. Ръководството на „сините“ категорично отхвърли и опитите на част от френските медии да представят колективно българските привърженици като виновници за случилото се.

В същото време от Левски увериха, че са в постоянен контакт с пострадалите, които са настанени в болници в Марсилия. Представител на клуба е на място още от първия момент и оказва необходимото съдействие за възстановяването им и прибирането им у дома.

„Левски“ е едно цяло. И трябва да го доказваме не само с думи, а преди всичко с действия“, написаха от клуба. Цялата позиция може да прочетете в линка долу.