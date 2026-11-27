Букурещ призовава за по-тясна координация в рамките на НАТО срещу хибридните заплахи, идващи от Русия. Това заяви румънският външен министър Дан Некулаеску в интервю за германския вестник „Велт“.

Според него досега противодействието на подобни атаки е било оставено предимно в ръцете на отделните държави, но е необходим общ подход, който да позволи установяването на връзки между отделните инциденти.

„Нуждаем се най-малкото от обща картина на ситуацията и трябва систематично да търсим връзки. Едни и същи участници ли стоят зад атаките в Германия, Естония или Румъния?“, попита Некулаеску.

Хибридните операции включват различни форми на натиск, сред които кибератаки, дезинформация, пропаганда, икономическо влияние и разузнавателна дейност. При тях извършителите често се стремят да прикрият участието си.

Румънският министър отбеляза, че част от съюзниците подкрепят превръщането на противодействието на хибридните заплахи в оперативна задача на НАТО. Други държави обаче се притесняват, че подобна стъпка може да задълбочи напрежението с Москва.

Черно море – уязвима зона за европейската сигурност

Некулаеску обвини Русия, че се стреми да установи едноличен контрол над Черно море. Той подчерта, че държавите от региона, включително Румъния, България, Турция и Украйна, имат право да защитават своите интереси и сигурност.

„Никой друг не трябва да бъде там. Но ние сме там – Румъния, България, Турция, Украйна и други държави. Имаме право да се защитаваме, но имаме и право на мир“, заяви министърът.

По думите му Черно море се превръща в една от най-уязвимите зони за сигурността на Европа. Сред основните рискове той посочи зачестилите инциденти с дронове, морски мини и нападения срещу търговски плавателни съдове.

През последните седмици край румънското крайбрежие бяха регистрирани няколко нападения с дронове срещу търговски кораби, за които има подозрения, че са руски. При част от инцидентите има загинали и ранени, а някои плавателни съдове са потънали.

На фона на нарастващото напрежение НАТО засили въздушните и морските си патрули в Черноморския регион.