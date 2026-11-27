Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) напомни на работодателите кои мерки да предприемат за опазване на живота и здравето на работещите в условията на студен климат.

Според Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места условията на труд при работа на открито трябва да бъдат съобразени, особено при обявен оранжев и червен код от НИМХ.

Мерките включват възлагане на по-безопасна при неблагоприятни климатични условия работа, промяна на работното време с цел избягване на труд в най-студените часове на денонощието и по-чести почивки в помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. На работниците трябва да се предоставят подходящо работно облекло, лични предпазни средства срещу ниски температури и топли напитки.

От инспекцията посочват, че трябва да се осигурят наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение. Оптималните минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в закрити помещения през студения период са от 16 до 23 градуса в зависимост от типа работа.

Контролните органи на ИА ГИТ проверяват спазването на изискванията на наредбата при всяка проверка на обекти с труд на открито, когато прогнозата е за неблагоприятни климатични условия. По данни на инспекцията работодателите най-често прилагат организационни мерки – промяна на работното време или възлагане на друга работа с по-малко негативно въздействие.

Сигнали за неосигурени здравословни и безопасни условия на труд се подават във всяка регионална дирекция на ИА ГИТ, по пощата, с куриер, през специалната форма на сайта на агенцията или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление. Националният телефон за консултации и подаване на сигнали на ИА ГИТ е 0700 17 670.