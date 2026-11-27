В дейстие е фишинг измама чрез SMS от чуждестранни телефонни номера, съобщиха от ФОКУС. Съобщенията са изпратени от името на куриерската фирма DHL и в тях се твърди, че доставката на пратка е невъзможна поради непълен адрес.

В текста на SMS-ите е посочен номер за проследяване на пратката и часови диапазон за доставка, както и линк, чрез който получателят да допълни данните си. Едното съобщение е изпратено от телефонен номер от Гана, а другото – от Филипините.

Съобщенията гласят "Доставката не може да бъде завършена поради непълна информация за адреса. Вашият пакет в момента се съхранява в най-близкия склад на DHL. Моля, коригирайте информацията за адреса си в рамките на 4 часа чрез официалната връзка по-долу; след като информацията бъде коригирана, ще организираме доставката днес или утре и няма да е необходимо да плащате такси за съхранение." и "1. Моля, предоставете номера на сградата си незабавно, за да осигурите доставка днес и да избегнете евентуални такси за съхранение! 2. Актуализирайте адреса си за доставка."

Може да се провери дали съобщението е истинско чрез справка в официалния сайт на DHL или на куриера, от чието име е изпратено, с номера за проследяване. Ако чрез номера не се открива пратка, става дума за фишинг измама.

Медията обръща внимание и на телефонния код на изпращача – при повечето измами номерата са от африкански или азиатски държави.