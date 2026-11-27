Съветът за електронни медии (СЕМ) отчете повтарящи се прояви на агресия, обиди и неподходящо съдържание в риалити формата „Ергенът: Любов в рая“, съобщи ФОКУС. Констатациите се съдържат в мониторингов доклад, разгледан на заседание на регулатора на 27 ноември 2026 г.

Експертите на дирекция „Мониторинг и анализи“ са анализирали епизодите от 30 август до 17 септември, а разглеждането е провокирано от над 100 зрителски сигнала. Нарушенията включват вулгарен и нецензурен език, изказвания с дискриминационен характер, личностно унижение, заплахи за физическа саморазправа между участниците и сцени с подчертано сексуално съдържание.

Регулаторът ще инициира разговори с представители на bTV и на продукцията относно отговорността към аудиторията. Проверките по линия на медийния надзор продължават с цел установяване на конкретни законови нарушения.

По предложение на Габриела Наплатанова обхватът на мониторинга се разширява и към денонощните самопромоции на шоуто, както и към коментарната рубрика в дневното предаване „Преди обед“, където откъси се излъчват в часови пояс, достъпен за непълнолетни.

Според Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) имуществените санкции за първо нарушение са от 3 000 до 30 000 лв., или около 1 534 до 15 339 евро. Конкретният размер зависи от това коя разпоредба от закона е нарушена.