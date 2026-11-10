СЕМ призова медиите да избягват сензационността при отразяването на катастрофите на "Тракия"

Съветът за електронни медии (СЕМ) призова журналистите да избягват сензационното отразяване на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" и да се придържат към принципите на Етичния кодекс на българските медии. Това се посочва в позиция на регулатора.

От СЕМ изразиха съболезнования на близките на загиналите и съчувствие към пострадалите и техните семейства. Съветът призова медиите да проявяват уважение към паметта на жертвите и да не задълбочават емоционалното страдание на пострадалите и техните близки.

Регулаторът отправи специален призив към електронните медии, които излъчват на живо от мястото на трагедията, да преценяват внимателно въздействието на кадрите и свидетелските разкази върху аудиторията.

"Професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия при формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата", напомнят от СЕМ.

От съвета съобщават още, че вече е започнало извънредно наблюдение на медийното отразяване на трагедията.

Двете верижни катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. Инцидентите доведоха до затварянето на магистралата.