Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов излезе с критична и емоционална позиция в социалната мрежа Фейсбук след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, отнела живота на 12 души. Според него до трагедията се е стигнално не заради лош късмет, а поради липса на адекватни технологични решения в България.

„Трагедията на магистрала „Тракия“ не е въпрос на съдба и в никакъв случай не е нещо неизбежно“, заявява Трифонов, като допълва, че недопускането на подобни инциденти е въпрос на „желание, възможности и най-вече на технологии“.

Той дава за пример държави като Германия, Австрия, Нидерландия, Италия и Англия, където функционират т.нар. „интелигентни магистрали“, оборудвани с датчици и екрани за моментално предупреждение на шофьорите при влошени метеорологични условия като мъгла, сняг или дъжд.

Трифонов отправя директна критика към състоянието на родната инфраструктура.

„Да, знам какво би си помислил човек, като прочете това. Ние не можем да направим една магистрала като хората, камо ли да я направим интелигентна.“

В позицията си той поставя и реторичните въпроси от кого зависи тази промяна и дали има реални виновници за днешния инцидент, завършил с 12 загинали и 50 ранени.

„Колко струва един човешки живот? Всеки човешки живот е безценен. Но обективно погледнато, правилните решения и умните ходове водят до намаляване на човешките жертви“, категоричен е лидерът на ИТН. Той завършва с призив за равносметка, подчертавайки, че бъдещето и сигурността на пътя зависят „само и единствено от всички нас“.

В края на публикацията си Слави Трифонов изразява своите дълбоки съболезнования и съчувствие към семействата и близките на всички нелепо загинали хора в днешния ден.