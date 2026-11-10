Новини
Търси
Подкаст
Политика

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

„Да, знам какво би си помислил човек, като прочете това. Ние не можем да направим една магистрала като хората, камо ли да я направим интелигентна.“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов излезе с критична и емоционална позиция в социалната мрежа Фейсбук след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, отнела живота на 12 души. Според него до трагедията се е стигнално не заради лош късмет, а поради липса на адекватни технологични решения в България.

„Трагедията на магистрала „Тракия“ не е въпрос на съдба и в никакъв случай не е нещо неизбежно“, заявява Трифонов, като допълва, че недопускането на подобни инциденти е въпрос на „желание, възможности и най-вече на технологии“.

Той дава за пример държави като Германия, Австрия, Нидерландия, Италия и Англия, където функционират т.нар. „интелигентни магистрали“, оборудвани с датчици и екрани за моментално предупреждение на шофьорите при влошени метеорологични условия като мъгла, сняг или дъжд.

Трифонов отправя директна критика към състоянието на родната инфраструктура.

„Да, знам какво би си помислил човек, като прочете това. Ние не можем да направим една магистрала като хората, камо ли да я направим интелигентна.“

В позицията си той поставя и реторичните въпроси от кого зависи тази промяна и дали има реални виновници за днешния инцидент, завършил с 12 загинали и 50 ранени.

„Колко струва един човешки живот? Всеки човешки живот е безценен. Но обективно погледнато, правилните решения и умните ходове водят до намаляване на човешките жертви“, категоричен е лидерът на ИТН. Той завършва с призив за равносметка, подчертавайки, че бъдещето и сигурността на пътя зависят „само и единствено от всички нас“.

В края на публикацията си Слави Трифонов изразява своите дълбоки съболезнования и съчувствие към семействата и близките на всички нелепо загинали хора в днешния ден.

Още по темата

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

Пеевски за трагедията на АМ "Тракия": Кошмарът е тест за властта

"Продължаваме промяната" призова за кръводаряване за пострадалите при катастрофите на "Тракия"

"Продължаваме промяната" призова за кръводаряване за пострадалите при катастрофите на "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Водещи

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

  • Преди 2 минути
Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

  • Преди 14 минути
Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

  • Преди 18 минути
Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

  • Преди 21 минути
България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

  • Преди 22 минути
Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

  • Преди 24 минути
Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

  • Преди 29 минути
Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

  • Преди 31 минути
Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

  • Преди 34 минути
Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

  • Преди 44 минути
Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

  • Преди 46 минути
Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

  • Преди 47 минути
Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

  • Преди 49 минути