Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при катастрофата на автомагистрала "Тракия" и съобщи, че Министерският съвет ще обяви утрешния ден за ден на национален траур в тяхна памет.

"Изказвам моите искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите", заяви министър-председателят.

Той изрази надежда, че броят на жертвите няма да се увеличи. "Надявам се, че оттук нататък няма да има повече загинали."

Радев съобщи, че са предприети необходимите мерки за транспортирането на пострадалите, като е организиран и въздушен мост за оказване на медицинска помощ.

"Предприели сме всички мерки не само с извозването на пострадалите, но и организирахме по най-бързия начин въздушен мост, правителствен самолет и двата "Спартан"-а, които са на летище Безмер, остават готови за оказване на помощ при необходимост", каза Радев.

Премиерът допълни, че решението за обявяване на ден на траур ще бъде взето от Министерския съвет.

Премиерът обяви, че ще бъде създаден единен национален информационен център, който да обедини институциите и да обработва информацията в реално време

В продължение на изказването си премиерът Румен Радев коментира необходимостта от по-добра информационна система за предупреждение на шофьорите и мерки за повишаване на пътната безопасност.

"В други страни има информационни табла за предупреждения, не е само въпрос на пари, нищо, че се е крало от всичко, като става въпрос за пътища и магистрали", каза Радев.

По думите му основният проблем не е свързан единствено с финансовите средства, а с отношението към здравето и живота на гражданите. Радев съобщи, че правителството вече е обсъждало създаването на единен информационен център на няколко заседания на Министерския съвет.

"Тук въпросът не е за пари, тук е въпрос на отношение към здравето и живота на българските граждани. Ние на няколко заседания на Министерския съвет обявихме, че работим за единен информационен център", посочи премиерът.

Радев уточни, че първо трябва да бъде извършен щателен анализ на причините за катастрофата, след което да се пристъпи към изграждането на обща система за координация между институциите.

"Първо трябва да се направи щателен анализ за причините за катастрофата. Ще направим единен национален информационен център, който да обедини всички институции, които имат отношение към безопасността на пътя. Тази информация ще се обработва в реално време", заяви той.

Премиерът определи проблемите като системни и подчерта, че правителството търси решения за цялостно подобряване на пътната безопасност.

"Това са системни проблеми. Ние търсим системни решения. Ние търсим решение за повишаване на пътната безопасност, което е абсолютен приоритет на нашето правителство", каза Радев.