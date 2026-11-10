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Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"
Снимка: БТА

Оставаме в пълна готовност за евакуация на ранени от болниците в Сливен и в Ямбол

"Новината за трагедията на АМ "Тракия" - катастрофата с много жертви, ни завари в правителствения самолет по пътя към Варна. Веднага след кацането разпоредих на министър Иван Демерджиев да заминава с правителствения самолет за Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София". Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти след като направи съвместно изявление с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

По думите му два самолета "Спартан" са кацнали на летище Бургас с носилки и медици. "До момента има 11 загинали и 48 ранени", каза премиерът.

Той обясни, че концентрацията на ранените е в болниците в Сливен и в Ямбол. "Разпоредих "Спартаните" да се пребазират на летищата "Безмер", каза Радев.

"Оставаме в пълна готовност за евакуация на ранени от болниците в Сливен и в Ямбол. По-късно заедно с министъра на отбраната ще заминем за Бургас, Сливен и Ямбол", допълни Румен Радев.

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