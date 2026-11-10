Робот привлече вниманието на посетителите на Brand Talks 2026

Роботът Жоро привлече вниманието на посетителите на шестото издание на международния форум за технологии, брандинг и маркетинг Brand Talks 2026 в Студентски град, София. Той посреща хората с поздрав, интересува се как са и може да води кратки разговори с тях.

Необичайната среща с робот е част от технологичната атмосфера на събитието, което поставя във фокус развитието на изкуствения интелект, дигиталните технологии и тяхното приложение в бизнеса и маркетинга. С поздравите и кратките разговори, които води с посетителите, Жоро се превърна в една от любопитните технологични атракции на форума.

Роботите все по-често намират място в събития, изложения и бизнес форуми - като интерактивни помощници, информационни асистенти или демонстрации на нови технологични разработки. Подобни решения дават възможност на посетителите да се запознаят отблизо с начина, по който машините могат да разпознават команди, да отговарят на въпроси и да участват в базова комуникация.