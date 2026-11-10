Новини
Търси
Подкаст
Общество

Робот привлече вниманието на посетителите на Brand Talks 2026

Робот привлече вниманието на посетителите на Brand Talks 2026
ТАРАЛЕЖ

С кратки поздрави и разговори той се превърна в една от любопитните атракции на технологичното събитие

Роботът Жоро привлече вниманието на посетителите на шестото издание на международния форум за технологии, брандинг и маркетинг Brand Talks 2026 в Студентски град, София. Той посреща хората с поздрав, интересува се как са и може да води кратки разговори с тях.

Необичайната среща с робот е част от технологичната атмосфера на събитието, което поставя във фокус развитието на изкуствения интелект, дигиталните технологии и тяхното приложение в бизнеса и маркетинга. С поздравите и кратките разговори, които води с посетителите, Жоро се превърна в една от любопитните технологични атракции на форума.

Роботите все по-често намират място в събития, изложения и бизнес форуми - като интерактивни помощници, информационни асистенти или демонстрации на нови технологични разработки. Подобни решения дават възможност на посетителите да се запознаят отблизо с начина, по който машините могат да разпознават команди, да отговарят на въпроси и да участват в базова комуникация.

Още по темата

Ремонт ограничава движението на кръговото кръстовище на 4-ти километър в София

Ремонт ограничава движението на кръговото кръстовище на 4-ти километър в София

“The Neighbourhood” идват за първи път в България: София посреща групата през юни

“The Neighbourhood” идват за първи път в България: София посреща групата през юни

Цеца изнесе концерт пред 12 000 почитатели в София

Цеца изнесе концерт пред 12 000 почитатели в София

Ливански гражданин с кокаин зад волана опита да подкупи полицай в София

Ливански гражданин с кокаин зад волана опита да подкупи полицай в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Водещи

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

  • Преди 2 минути
Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

  • Преди 5 минути
Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

  • Преди 17 минути
Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 32 минути
Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 49 минути
Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

  • Преди 1 час
Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“