Левски се похвали с четирима национали

Четирима футболисти на Левски получиха повиквателни за срещите на националните отбори през месец ноември 2026 г.

Защитникът Кристиан Макун получи повиквателна за представителния тим на Венецуела за приятелските мачове срещу сборният отбор на Страната на баските на 14 ноември в Билбао и срещу Русия на 17 ноември в Краснодар.

Защитникът Никола Серафимов бe повикан в националния отбор на Северна Македония за мачовете от турнира „UEFA Nations League“ срещу Шотландия на 13 ноември в Глазгоу и срещу Словения на 16 ноември в Скопие.

Защитникът Оливер Камдем бе извикан в състава на представителния тим на Камерун за мачовете от квалификациите за Купата на африканските нации срещу Намибия на 12 ноември в Дуала (Камерун) и на 16 ноември в Габороне (Ботсвана).

Вратарят Огнян Владимиров получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години за европейската квалификация в Сливен и мачове срещу Гибралтар (11 ноември), Латвия (14 ноември) и Молдова (17 ноември).

"ПФК Левски пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи", написаха от клуба.