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Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби
АР/БТА

Това съобщи френското президентство

Представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО ще се включат в двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, с посредничеството на САЩ. Това съобщи френското президентство, цитирано от Ройтерс.

Според представител на руската делегация, цитиран от ТАСС, разговорите трябва да започнат днес в 11:50 ч. местно време (9:50 ч. българско).

От Елисейския дворец подчертаха, че европейската сигурност е неразделна част от усилията за постигане на траен мир в Украйна.

„В Украйна не може да има траен мир, без да бъде обърнато внимание и на европейската сигурност, нито пък може да се постигне споразумение за сигурността на Европа без европейско участие“, заявиха от френското президентство.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също потвърди участието на европейски представители в разговорите. Той обаче уточни, че обсъждането на въпросите, свързани със сигурността на Европа с Русия, трябва да последва постигането на споразумение за прекратяване на огъня и за мир в Украйна.

„Обединеното кралство, Германия и Франция действително ще бъдат в залата за преговори“, заяви Баро пред радио „Франс Енфо“.

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