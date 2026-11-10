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Северна Корея проведе нов тест на торпедо

Северна Корея проведе нов тест на торпедо
АР/БТА

Очаква се оръжието да бъде въведено на въоръжение от началото на 2027 г.

Северна Корея е провела поредно изпитание на нова високоскоростна торпедна система, предназначена за бъдещо използване от военноморските сили на страната. Очаква се оръжието да бъде въведено на въоръжение от началото на 2027 г., съобщава държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Франс прес.

Според севернокорейската медия тестът, проведен вчера, е потвърдил бойните възможности на новата система. Не бяха оповестени допълнителни технически характеристики или подробности за резултатите от изпитанието.

Това е второ подобно съобщение за изпитание на торпедо в рамките на последните месеци. През октомври Пхенян обяви тест на високоточно оръжие, използващо изкуствен интелект за автономно придвижване и откриване на цели.

Новата разработка е дело на съвместната работа на няколко научноизследователски института в отбранителния сектор, уточнява КЦТА.

Изпитанието е част от поредица военни тестове, проведени от Северна Корея през последните седмици. Те включват разработки и изпитания на ракети, безпилотни летателни апарати и торпедни системи.

Лидерът на страната Ким Чен-ун постави модернизацията на военноморските сили сред основните приоритети на Пхенян. През 2025 г. Северна Корея пусна на вода два разрушителя с водоизместимост от 5000 тона, а дългосрочните ѝ планове включват разработването на по-големи бойни кораби с водоизместимост от 10 000 тона.

Миналата седмица Ким съобщи и за изграждането на нов военен кораб, който според него ще разполага с конвенционални и ядрени бойни способности. Севернокорейският лидер определи проекта като разработка без аналог в други държави.

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