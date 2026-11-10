Обсъждат проектобюджета на НЗОК за 2027

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще проведе заседание от 10:00 ч. В дневния ред е предвидено обсъждането на проектобюджета на НЗОК за 2027 г. Това информира институцията на официалния си сайт.

В дневния ред са включени още две точки. Предвижда се обсъждане на предложения за одобрение от Надзорния съвет на НЗОК на разпределение на средства от Резерв, на вътрешно-компенсирани промени по бюджетните средства на трансферите от Министерството на здравеопазването (МЗ) и плащанията от трансфери от МЗ и на актуализирано месечно разпределение на бюджетните средства на НЗОК за 2026 г.

Друга точка е утвърждаване на нови и актуализиране на изисквания за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК по чл. 45, ал. 4 на Закона за здравното осигуряване, за лечението на които се изисква експертиза по чл. 78, т. 2 от закона.

В понеделник министърът на здравеопазването Катя Ивкова представи на пресконференция проекта на бюджет на МЗ за 2027 г. Тя каза, че той е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение.