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Румен Радев и Урсула фон дер Лайен се срещат във Варна

Румен Радев и Урсула фон дер Лайен се срещат във Варна
Снимка: БТА

Ще бъдат в резиденция „Евксиноград“ и във Военноморското училище

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне днес във Варна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която ще бъде на работно посещение в България. Двамата ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет и от Представителството на Европейската комисия в България.

След двустранната среща Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще дадат съвместен брифинг в резиденцията. Той е предвиден за 12:00 ч. и ще бъде излъчен на живо по EbS+, канала на аудиовизуалната служба на Европейската комисия. 

Във Висшето военноморско училище двамата ще посетят Учебния център по кибероперации. Ще им бъдат представени дейността и възможностите на няколко специализирани центъра и лаборатории. Те ще разгледат Центъра по оцеляване на море, Лабораторията по хидрометеорология и океанография, Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (КВАЗАР) и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. В програмата е включено и посещение на Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.

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