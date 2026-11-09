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Мартин Димитров: ДБ иска преработване на проектобюджета за 2027 г.

Мартин Димитров: ДБ иска преработване на проектобюджета за 2027 г.
Снимка: ТАРАЛЕЖ

ПБ сами си виновни. Проблемът е в тях, каза Димитров

Най-доброто в бюджета е, че той още не е внесен и може да бъде преработен. Това каза депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

"Той не е внесен в Народното събрание и това искаме ние, от "Демократична България", от правителството, да си го изтеглят и преработят. Защото предизвиква перфектна ценова буря, свличане или пропадане. Зимата ще има комбинации от следните фактори. От една страна неблагоприятни международни цените на горивата, петрола, влошени логистични вериги. Тоест доставките до България са затруднени и влошени. И на тоя фон ти правиш огромен дефицит от 4,2%. Вдигаш данъците и призвикаш една много тежка зима за средния българин, който ще понася, и правителството допринася за това, засилва негативните фактори, хората да понасят тежки цени. Така че най-доброто на бюджета е, че още не е внесен и могат да си го изтеглят и преработят", каза Димитров.

По думите на Мартин Димитров, несериозна е тезата на управляващите, че дефицитът и проблемите с бюджета са наследени от предишните управления.

"Аз което препоръчам на "Прогресивна България", е предвид цялата власт, която е в техните ръце, да спрат вече с тези опрадвания. Все някой друг им е виновен, все нещо не им се получава, все не могат да го направят. Никой не е виновен за лошия бюджет 26-та, а още по-малко за лошия бюджет, който предлагат през 27-та. Те сами си виновни. Проблемът е в тях", каза Димитров.

Димитров отново критикува опита, според него, на управляващите, вноски от втория пенсионен стълб да бъдат прехвърлени в НОИ:

"Това е по схемата "Боташ". Нещо, което никой не е чувал в България. Никой не е обсъждал. Те не са идвали в парламента да говорим по тази тема и изведнъж такова обсъждане и предложение към Европейската комисия. Не може така. Това не са някакви ваши лични сметки. Това са сметките на над 4 милиона български граждани в втория стъб. И е нямало, аз съм по бюджетната комисия в Народното събрание, нямало е нито дума, нито обсъждане, нищо по тази тема. Така, че правителството и бюджетът им е много лош, за всичко това сами са си виновни."

Мартин Димитров отрече процедурата по свърхдефицит да се дължи отново на проблеми с бюджета в предишни години.

"Преди 2025-та година дефицитът си беше под 3%. Беше овладян, каза той, на което беше репликиран, че всяка година се отлагаха разходи за следващата.

"Сега, то по европейската методология, за това е европейска методология, за да не можеш да отлагаш разходи, там всичко трябва да е по правилата. И всичко се прави както трябва. Така че да, 25-та година беше проблемната година и тогава дойдоха "Прогресивна България" и казаха, че всичко знаят, могат, готови са и ще направят хубави бюджети. И какво стана? Влошиха драматично ситуация. Извадил съм цял списък с реформатовски правителства, за да давам пример от България, които за една-две години са вешили проблемите с дефицита. Всичко е въпрос на воля. Като искаш да го решиш, го решаваш. Като имаш хора, с които можеш да го направиш, го правиш. Тук проблемът е друг. Разберете, те не са искали да решат проблема с дефицита. Те са искали да харчат, както се харчи 25-та, че и повече. Оттам идва целият проблем. Желанието за огромни разходи на "Прогресивна България", да раздават пари на общините, с това да си създават политическо влияние. Оттам идва целият проблем. От огромното желание за харчене на тези хора", каза Димитров.

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