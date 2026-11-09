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Шефът на Рейсинг Булс за бъдещето на Никола Цолов: Всички варианти са възможни

Шефът на Рейсинг Булс за бъдещето на Никола Цолов: Всички варианти са възможни
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Алан Пърмейн не потвърди споразумение с българския пилот, но заяви, че плановете на отбора са близо до финализиране

Ръководителят на Рейсинг Булс Алан Пърмейн коментира възможността Никола Цолов да получи място във Формула 1 с отбора през 2028 година. Британският специалист не даде конкретен отговор, но и не изключи подобен сценарий.

В интервю за Viaplay коментаторът Нелсън Валкенбург попита Пърмейн дали се подготвя договор, който да гарантира място на българския пилот. Журналистът очерта вариант настоящите състезатели на Рейсинг Булс да останат през 2027 година, след което да се борят за място и през следващия сезон.

“Всички варианти все още са възможни, но няма да давам никакви подсказки за това какво точно планираме. Вече сме почти готови, но всичко все още трябва да бъде финализирано. Затова на този етап не искам да коментирам”, заяви Пърмейн.

Думите му не потвърждават договор или място за Цолов в отбора. Българинът вече работи с Рейсинг Булс по време на тест в Имола и участва в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико.

Цолов продължава и борбата за титлата във Формула 2, където преди последните два състезателни уикенда изостава със седем точки от лидера Рафаел Камара.

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