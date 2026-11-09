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Решаваща среща за Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед

Решаваща среща за Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед
АП/БТА

Според TEAMtalk футболният директор Джейсън Уилкокс ще проведе разговори за бъдещето на мениджъра

Бъдещето на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед ще бъде обсъдено на среща в тренировъчната база на клуба в Карингтън, съобщава TEAMtalk. Мениджърът остава под сериозен натиск заради слабите резултати във Висшата лига.

Според информацията на Карик са били дадени два мача, за да подобри ситуацията. В тях „червените дяволи“ победиха Рома с 3:2 след обрат в Шампионската лига, а след това завършиха 4:4 с Астън Вила в първенството.

Въпреки че навакса изоставане от два гола в добавеното време срещу Вила, Юнайтед остана в зоната на изпадащите. Отборът заема 18-о място с осем точки след десет кръга.

TEAMtalk твърди, че футболният директор Джейсън Уилкокс ще обсъди дали Карик да получи още време, или клубът да потърси нов мениджър. Според изданието Уилкокс е подкрепял настоящия наставник, но е и почитател на Еди Хау.

Предстоящата пауза за националните отбори би дала възможност за промяна начело на тима. Самият Карик обаче беше категоричен след мача с Астън Вила, че няма намерение да подава оставка.

Засега няма официално обявено решение от Манчестър Юнайтед относно бъдещето му.

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