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Ива Михайлова: Ако рехабилитацията в България не ми помогне, ме насочват към Израел

Ива Михайлова: Ако рехабилитацията в България не ми помогне, ме насочват към Израел
Снимка: БТА

По думите ѝ последици от катастрофата ще останат

На делото срещу Ива Михайлова в Кочани се очаква да бъдат разгледани две експертизи, според които насрещно идващият автомобил е навлязъл в лентата на Ива и е причинил катастрофата. Лечението на младата жена в България е започнало, но е възможно да се наложи операция в Израел.

Случаят беше повдигнат от БНТ още през месец май и репортажите ни предизвикаха реакции на президента, правителството, Външното министерство, а депутати от всички парламентарни групи започнаха да наблюдават лично процеса в Кочани.

От три седмици Ива Михайлова е на активно лечение и рехабилитация. На този етап никой не може да прогнозира колко дълго ще продължи този процес.

„За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук. Причината е именно липсата на рехабилитация, която ми отказваха месеци наред в Кочани", каза Михайлова. Тя обясни, че поради проблеми с гръбнака не може да си кръстосва краката.

"Вече има следи (след катастрофата) и те ще останат. И ми казаха даже, че и с интервенция няма как да се промени изтръпването в крайниците и някои други неща. Ако докторите не се справят тук, ме препращат в Израел“, допълни Михайлова.

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