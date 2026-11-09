Новини
Търси
Подкаст
Свят

Нападателят, убил шестима при стрелба в Полша, почина в болницата

Нападателят, убил шестима при стрелба в Полша, почина в болницата
АР/БТА

„Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал рано тази сутрин в болницата“, се посочва в публикация на правоохранителните органи в социалната мрежа Екс

Младият мъж, обвинен за убийството на шестима души при масова стрелба в центъра на полския град Краков в събота, е починал в болницата. Това съобщи полската полиция, цитирана от световните агенции.

„Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал рано тази сутрин в болницата“, се посочва в публикация на правоохранителните органи в социалната мрежа Екс.

Припомняме, че стрелбата избухна в събота следобед на централния площад „Главен пазар“ в Краков. 24-годишен мъж откри огън по случайни минувачи от автомобил, предизвиквайки паника сред хората в района. При нападението загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени, включително двама полицаи.

Нападателят беше прострелян и задържан от полицията след престрелка с униформените. Той беше откаран в болница в тежко състояние. По-късно стана ясно, че в автомобила му са открити допълнителни оръжия и боеприпаси.

Впоследствие в дома на младия мъж в град Островец Швентокшиски бяха открити телата на трима души – неговите родители и сестра му. Властите започнаха разследване на двете престъпления.

Още по темата

Прокуратурата в Полша разследва за тероризъм кървавата стрелба в Краков

Прокуратурата в Полша разследва за тероризъм кървавата стрелба в Краков

Три трупа открити в дома на стрелеца от Краков: Разследват крайнодесен мотив

Три трупа открити в дома на стрелеца от Краков: Разследват крайнодесен мотив

Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

Атака с дрон спря добива от ключово газово находище в Ирак

Атака с дрон спря добива от ключово газово находище в Ирак

Водещи

Почина легенда на Галатасарай и Партизан

Почина легенда на Галатасарай и Партизан

  • Току-що
Аркади Шарков провижда увеличение на здравноосигурителната вноска

Аркади Шарков провижда увеличение на здравноосигурителната вноска

Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

  • Преди 12 минути
Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

  • Преди 15 минути
Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

  • Преди 19 минути
Мартин Минчев отпадна от националния отбор

Мартин Минчев отпадна от националния отбор

  • Преди 32 минути
37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

  • Преди 33 минути
Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

  • Преди 34 минути
Кръстев, Богданов и Костов искат по-ефективно управление на публичните пари

Кръстев, Богданов и Костов искат по-ефективно управление на публичните пари

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

  • Преди 44 минути
Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

  • Преди 53 минути
Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

  • Преди 60 минути
Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

  • Преди 1 час