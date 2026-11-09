Нападателят, убил шестима при стрелба в Полша, почина в болницата

Младият мъж, обвинен за убийството на шестима души при масова стрелба в центъра на полския град Краков в събота, е починал в болницата. Това съобщи полската полиция, цитирана от световните агенции.

„Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал рано тази сутрин в болницата“, се посочва в публикация на правоохранителните органи в социалната мрежа Екс.

Припомняме, че стрелбата избухна в събота следобед на централния площад „Главен пазар“ в Краков. 24-годишен мъж откри огън по случайни минувачи от автомобил, предизвиквайки паника сред хората в района. При нападението загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени, включително двама полицаи.

Нападателят беше прострелян и задържан от полицията след престрелка с униформените. Той беше откаран в болница в тежко състояние. По-късно стана ясно, че в автомобила му са открити допълнителни оръжия и боеприпаси.

Впоследствие в дома на младия мъж в град Островец Швентокшиски бяха открити телата на трима души – неговите родители и сестра му. Властите започнаха разследване на двете престъпления.