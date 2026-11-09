Германия е напът да избере първата жена президент в историята си

Германия може да има жена държавен глава за първи път в историята си. Кандидатурата на Илзе Айгнер получава все по-широка подкрепа сред управляващите партии, а политическата ѝ умереност и авторитетът ѝ в различните политически среди се разглеждат като предпоставка за обединяваща роля на фона на нарастващото влияние на крайната десница.

Германският канцлер Фридрих Мерц е информирал ръководството на Християндемократическия съюз (ХДС), че възнамерява да предложи Айгнер за президентския пост. Това съобщиха вчера партийни източници, цитирани от ДПА.

Още в петък германски медии съобщиха, че ХДС подкрепя кандидатурата на 61-годишната политичка. През последните дни към тази позиция се присъединиха и редица регионални представители на партията.

Широка подкрепа в управляващата коалиция

След като дълго време не коментираше въпроса за бъдещия президент, миналия понеделник Мерц заяви, че е дошъл моментът Германия да избере жена за държавен глава за първи път.

Айгнер се ползва с подкрепата и на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която е коалиционен партньор на консерваторите заедно с ХДС и баварския Християнсоциален съюз (ХСС).

Канцлерът и председателката на парламента на Бавария се познават от 1998 г. Според източници, близки до Мерц, двамата поддържат близки лични отношения от около 25 години. Германският канцлер има ваканционен имот в района на езерото Тегернзее, който попада в избирателния район на Айгнер. Двамата редовно се срещат там с общи приятели, отбелязва ДПА.

Подкрепа за идеята Германия да има жена президент изрази и бившият канцлер Ангела Меркел, която ще участва в процедурата по избора.

Илзе Айгнер има дългогодишна политическа кариера както на регионално, така и на федерално равнище. Между 2008 и 2013 г. тя беше министър на земеделието в правителството на Меркел, припомня Франс прес.

Президентът – обединителна фигура над партийните различия

В Германия държавният глава заема предимно представителен и церемониален пост. Традицията предполага управляващите партии да постигнат съгласие около кандидат, който може да бъде приемлив и извън рамките на собствената си политическа формация. Президентът има и ролята на морален ориентир за обществото.

За поста могат да се кандидатират германски граждани, навършили 40 години, които имат право да гласуват на парламентарни избори. Един човек може да бъде президент за максимум два последователни мандата от по пет години.

Изборът на наследник на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер, който няма право на трети мандат, ще се проведе на 30 януари от Федералното събрание.

Този специален орган включва 630-те депутати в Бундестага и още толкова представители, избрани от парламентите на 16-те германски провинции. Така общият брой на участниците в гласуването достига 1260 души. Регионалните делегати обикновено са местни депутати, но могат да бъдат и други обществени фигури.

Айгнер има подкрепата на мнозинството

Консервативният блок ХДС/ХСС и социалдемократите разполагат общо с мнозинство от около 50 гласа във Федералното събрание. Това поставя Айгнер в изгодна позиция преди гласуването, отбелязва ДПА.

Ако бъде избрана, тя ще стане първата жена президент на Германия, както и първият представител на ХСС, заемал държавния пост.

През 77-годишната следвоенна история на страната, включително периода на Западна Германия до обединението през 1990 г., президентският пост е бил заеман от 12 души.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) също възнамерява да издигне кандидат. От формацията заявяват, че той ще бъде мъж, който представлява „сърцето на обществото“. Заради мнозинството на управляващите партии обаче шансовете му за успех се оценяват като ограничени.

Партия „Левите“ все още не е взела решение дали ще участва със собствена кандидатура, съобщава ДПА.

Политик с репутация на умереност

Франс прес описва Айгнер като уважавана личност, чието влияние не се ограничава само до редиците на ХСС.

Лидерът на социалдемократите в провинция Бранденбург Дитмар Войдке открито подкрепи кандидатурата ѝ в интервю за „Политико“, определяйки я като „перфектния кандидат“.

По думите му Айгнер познава отлично германската политика, умее да общува с хората и да ги изслушва, като същевременно се ползва с тяхното доверие.

ТАСС също отбелязва, че политичката е известна със спокойния си подход и отсъствието на агресивни кариерни амбиции – качества, които са ѝ спечелили признание и извън собствената ѝ партия.

Поддръжниците ѝ смятат, че подобна фигура може да има важна роля в период на засилена политическа поляризация. През последните месеци АзГ отбеляза две изборни победи, а според социологически проучвания подкрепата за формацията достига около 28%. Партията заема антимигрантски позиции и е определяна като проруска.

Начинът, по който Айгнер подхожда към представителите на АзГ в баварския парламент – твърдо, но с уважение, се посочва като пример за поведение, което би могло да помогне за намаляване на политическото напрежение.

Кандидатурата ѝ обаче среща и критики. Основателката на партията Алианс за социална справедливост и икономически разум Сара Вагенкнехт заяви пред ДПА, че Айгнер би била президент, представляващ традиционните политически формации.

Според Вагенкнехт зад номинацията стои и стремежът на баварския премиер и лидер на ХСС Маркус Зьодер да отстрани вътрешнопартийна конкуренция.

Тя подчерта, че изборът на жена сам по себе си не е достатъчен, за да обедини обществото. По думите ѝ е трябвало да бъдат проведени разговори с всички политически сили, които имат представители във Федералното събрание.

Коя е Илзе Айгнер?

Родената в Бавария 61-годишна политичка е добре позната в региона. Често може да бъде видяна на традиционни бирени празници, облечена в баварска народна носия, което допринася за популярността ѝ сред местното население, отбелязва Франс прес.

Тя произхожда от семейство със собствен бизнес в областта на електротехниката. След завършване на техническото си образование започва работа като електроинженер в компания за производство на хеликоптери.

Младостта ѝ е белязана и от сериозно здравословно изпитание – претърпява операция за отстраняване на тумор от гърба.

Впоследствие изгражда политическа кариера, заемайки редица длъжности в Бавария и на федерално равнище, включително министерски пост.

Айгнер е католичка, не е омъжена и няма деца.

Мандатът на настоящия президент Франк-Валтер Щайнмайер приключва на 18 март, а новият държавен глава трябва да встъпи в длъжност на 19 март.