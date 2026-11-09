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Размяна на удари между Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

Размяна на удари между Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби
АР/БТА

Четирима души са ранени при руска атака с дронове срещу украинския град Кременчук

Четирима души са ранени при руска атака с дронове срещу украинския град Кременчук, съобщи Укринформ, позовавайки се на ръководителя на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

По негова информация нападението е извършено вчера, като са били поразени жилищна сграда и хотел. Сред пострадалите е и 16-годишно момче, което е в тежко състояние.

Междувременно в пристанищния град Одеса са регистрирани прекъсвания на електрозахранването след руски удар с дронове по енергийна инфраструктура. Това съобщи областният управител Олег Кипер, цитиран от ДПА.

Енергийните обекти продължават да бъдат сред основните цели на руските атаки в Украйна с наближаването на зимния сезон.

От националния оператор „Укренерго“ предупредиха, че днес в няколко украински области ще бъдат въведени планирани прекъсвания на електрозахранването, предаде Укринформ. Нови руски удари по енергийни съоръжения вече са довели до прекъсвания на тока в шест региона. Най-тежка е била обстановката към вчера сутринта в Днепропетровска област.

Междувременно мъж, пострадал при украинска атака с дронове в руската Белгородска област на 31 октомври, е починал в болница. Информацията е на ТАСС, която се позовава на оперативния щаб в региона.

Руските власти съобщиха и за две жени, ранени при отделни нападения с безпилотни летателни апарати – в Брянска област и в Покровск. Москва твърди, че е превзела намиращия се в Донецка област украински град, известен в Русия с името Красноармейск.

Междувременно размяната на удари с дронове продължи и в навечерието на планираните за утре двудневни преговори между Русия и Украйна в Абу Даби. Срещата ще се проведе с посредничеството на САЩ в опит да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.

Властите в руската Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с безпилотни летателни апарати. Според губернатора Александър Дрозденко през нощта са били унищожени 113 дрона. Той обяви в канала си в приложението „Макс“, че предупреждението за опасност вече е отменено.

По думите му части от безпилотен апарат са паднали в апартамент в град Кириши, на около 115 километра югоизточно от Санкт Петербург. Няма информация за пострадали.

В Ленинградска област се намират важни съоръжения за износ на зърно и петрол през Балтийско море, както и голяма петролна рафинерия, отбелязва Ройтерс. Регионът, разположен на около 1000 километра от Украйна, и преди е бил обект на атаки с дронове.

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