Избраха шестимата нови членове на ВСС от съдийската квота при рекордна активност

Шестимата нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите вече са избрани. Това обяви председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов след приключването на повторното гласуване на 8 ноември.

Във втория тур са участвали 1914 магистрати от общо 2275 имащи право на глас, което представлява избирателна активност от 84,13%. За сравнение, на първия тур на 7 ноември активността беше 82,20%.

От подадените бюлетини 1904 са действителни, а 10 са обявени за недействителни.

За членове на ВСС бяха избрани:

Мария Кирилова Терзийска – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, с 892 гласа. Светлана Петрова Калинова – съдия във Върховния касационен съд, със 778 гласа. Даниела Божидарова Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд, с 689 гласа. Васил Маринов Петков – съдия във Военно-апелативния съд, с 681 гласа. Веселка Велкова Златева-Кожухарова – председател на Административен съд – Пазарджик, с 671 гласа. Емилия Василева Василева – съдия във Върховния касационен съд, с 659 гласа.

Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов съобщи, че изборният процес е преминал спокойно и без нарушения, като всички 30 секционни избирателни комисии са приключили успешно работата си.

Решението за избора може да бъде обжалвано в седемдневен срок от обявяването му. Жалбите се разглеждат от специален състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд. Решението им е окончателно.

Съпредседателите на Общото събрание на съдиите Мими Фурнаджиева и Сибила Симеонова благодариха на магистратите за високата активност и поздравиха новоизбраните членове.

Те изразиха надежда новият състав на ВСС да има успешен и пълноценен мандат.