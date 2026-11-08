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Интер спря победната серия на Комо и се доближи до върха в Серия А

Интер спря победната серия на Комо и се доближи до върха в Серия А
АП/БТА

Два ранни гола донесоха успеха с 2:0 над отбора на Сеск Фабрегас

Интер победи Комо с 2:0 и се изкачи на второ място в Серия А. Миланският гранд прекъсна серията от четири поредни победи на съперника си в първенството и вече е само на точка зад лидера Лацио, който по-рано завърши 1:1 с Наполи.

„Нерадзурите“ решиха двубоя с две попадения още през първото полувреме. В 12-ата минута Джед Спенс намери Франческо Еспозито в наказателното поле и нападателят откри резултата.

Седем минути по-късно Маркюс Тюрам се възползва от разбъркване и удвои преднината на Интер. До края отборът на Сеск Фабрегас не успя да намери път към вратата на домакините.

След поражението Комо остава на пето място с 23 точки. Милан е четвърти с 24, а Рома заема третата позиция с 27 пункта.

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