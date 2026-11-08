Жена загина при катастрофа по пътя между Самоков и Боровец

Жена загуби живота си при тежък пътен инцидент на второкласния път II-82, свързващ град Самоков и курортния комплекс „Боровец“, информираха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Според полицията жертвата е пътувала като пътник в лек автомобил „Ауди“, зад чийто волан е бил 20-годишен младеж. Първоначалният оглед показва, че превозното средство първо се е забило в предпазната мантинела, след което се е отклонило и се е ударило последователно в крайпътни дървета.

На мястото на катастрофата веднага са пристигнали медицински екип на Спешна помощ, служители от аварийно-спасителното звено към Община Самоков, както и дежурни полицаи от местното Районно управление, които да изяснят детайлите около произшествието.