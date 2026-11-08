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Веласкес след 0:3 от ЦСКА: Получихме глупави голове, вторият беше от детската градина

Веласкес след 0:3 от ЦСКА: Получихме глупави голове, вторият беше от детската градина
БТА

Треньорът на Левски се извини на феновете, но смята, че отборът му не е заслужавал толкова тежка загуба

Хулио Веласкес изрази разочарование от поражението на Левски с 0:3 от ЦСКА във вечното дерби. Испанският специалист се извини на привържениците и посочи грешките при допуснатите голове като основна причина за загубата.

“Труден ден за нас. Искам да използвам възможността да се извиня на феновете и да кажа колко съм разочарован от резултата. Ако трябва да анализираме изцяло мача обаче, ние не заслужавахме този резултат”, заяви Веласкес пред DIEMA SPORT.

Треньорът на „сините“ разкритикува начина, по който отборът му е допуснал двата ранни гола на Макс Ебонг и Йоанис Питас.

“Получихме два глупави гола и след това става много трудно да намериш правилното решение. При първия им гол отнеха много лесно топката от нас, а в днешния футбол е важно да печелиш дуелите. Вторият е просто от детската градина, не е за вярване”, каза той.

Веласкес смята, че Левски е реагирал добре след изоставането и е запазил надежда поне за равенство. След почивката обаче ЦСКА вкара и трети гол чрез Жан-Филип Гбамен.

“Не само не се защитавахме добре, а и направихме асистенцията”, коментира испанецът ситуацията при попадението.

“Ако искаш да се надиграваш със силен отбор като ЦСКА, не бива да допускаш глупави голове. Сега е много важно да се извиним на нашите фенове, но гледаме напред. След паузата ще се върнем с добре познатия манталитет”, добави треньорът.

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