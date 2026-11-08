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Карлос Алкарас покори Париж и взе реванш от Бен Шелтън

Карлос Алкарас покори Париж и взе реванш от Бен Шелтън
АП/БТА

Испанецът спечели финала със 7:6(5), 7:5 и завоюва дългоочакваната титла на „Мастърс 1000“ турнира

Карлос Алкарас триумфира на тенис турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж след победа над Бен Шелтън със 7:6(5), 7:5. Испанецът се наложи след 1 час и 57 минути игра и си отмъсти за поражението от американеца на четвъртфиналите на US Open през септември.

Двамата не си позволиха пробив в първия сет. Алкарас спаси шест възможности пред съперника си, а Шелтън се справи с две. В тайбрека испанецът надделя със 7:5 точки.

Втората част също беше равностойна. Шелтън поведе с пробив за 3:2, но Алкарас го върна и изравни за 4:4. При 6:5 23-годишният тенисист спечели подаването на американеца и приключи финала при втория си мачбол.

“Това е нещо, което преследвам от дълго време. Някои от най-трудните загуби в кариерата си съм претърпял тук. Най-накрая достигнах нивото си. Наистина се гордея със себе си и с целия екип”, заяви Алкарас на корта след победата.

Испанецът похвали и своя съперник: “Бен Шелтън е страхотен играч, човек, шампион и се справя все по-добре с всеки турнир. Много съм щастлив, че намерих начин да победя.”

С триумфа си Алкарас вече има титли от всички турнири „Мастърс 1000“ с изключение на тези в Канада и Китай. Той стана и едва третият играч от 1990 година насам след Новак Джокович и Рафаел Надал с поне един трофей от тази категория в пет поредни сезона.

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